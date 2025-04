Agi.it - Sui dazi Usa il governo non esclude "risposte adeguate a difesa delle nostre produzioni"

AGI - L'obiettivo principale deve essere quello di lavorare per evitare una guerra commerciale, ma questo non "non, se necessario, di dover anche immaginarea difendere le", dice Giorgia Meloni. "Se dovremo reagire, reagiremo. Ma è l'extrema ratio", sottolinea il vicepremier Antonio Tajani. I due si sono sentiti in mattinata, secondo quanto si apprende: la linea delsul tema deiè quella di attendere le decisioni del Presidente americano, Donald Trump, e poi valutare. In ogni caso la posizione è quella della gradualità, della calma: "È una maratona, non sono i 'cento metri'.". Il presidente del Consiglio continua a lanciare avvertimenti, l'introduzione di nuovi"avrebbe risvolti pesanti per i produttori italiani" ma "sarebbe anche un'ingiustizia per molti americani perché limiterebbe la possibilità di acquistare e consumare leeccellenze".