Calcionews24.com - Zoff sicuro: «La Juve andrà in Champions, il Milan aveva una squadra da scudetto. Il prossimo turno sarà decisivo per un motivo»

Le parole di Dino, ex portiere della, sulla stagione del club bianconero e delin Serie A. Tutti i dettagli in merito Dinoha parlato a Tuttosport della stagione diIN– «Vedo ampie possibilità di qualificazione, il potenziale è importante e può compensare all’ennesimo infortunio in difesa».