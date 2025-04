Quotidiano.net - Decreto Pubblica amministrazione: possibile aumento retribuzioni enti locali

Nelci potrebbe essere un intervento per aumentare lenegli. "Noi abbiamo un tema ereditato dal passato che dobbiamo affrontare con coraggio e determinazione, che è quello di ridurre la distanza tra lemedie delle amministrazioni centrali e quelle degli", afferma il ministro per la, Paolo Zangrillo a margine dell'inaugurazione di un corso di formazione. "Sto lavorando con il Mef - aggiunge - per cercare di trovare una soluzione da mettere nel dl Pa che avvii un percorso di allineamento".