Spagna: 51 morti nella regione di Valencia per le inondazioni a causa del ciclone Dana. Il sindaco: “Persone intrappolate come topi” FOTO (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In Spagna si aggrava pesantemente il bilancio delle inondazioni, dove sono almeno 51 i morti accertati e confermati dalla Generalitat di Valencia , il comune autonomo. Gli ultimi bilanci diffusi facevano riferimento a 13 vittime e decine di dispersi . Il governo Valenciano assicura di aver attivato sin da ieri sera la procedura per Vittime Multiple e di offrire un primo bilancio attraverso le informazioni Feedpress.me - Spagna: 51 morti nella regione di Valencia per le inondazioni a causa del ciclone Dana. Il sindaco: “Persone intrappolate come topi” FOTO Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Insi aggrava pesantemente il bilancio delle, dove sono almeno 51 iaccertati e confermati dalla Generalitat di, il comune autonomo. Gli ultimi bilanci diffusi facevano riferimento a 13 vittime e decine di dispersi . Il governono assicura di aver attivato sin da ieri sera la procedura per Vittime Multiple e di offrire un primo bilancio attraverso le informazioni

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Inondazioni a Valencia, 51 morti, le strade come fiumi: arriva l'esercito. Aumentano i dispersi - Sanchez: "L'emergenza non è finita"; Spagna, almeno 51 vittime nella regione di Valencia per le piogge torrenziali; Cambiamento climatico, 51 morti nella regione di Valencia per le piogge torrenziali: “Anche 4 bambini; Spagna: 51 morti nella regione di Valencia per le inondazioni a causa del ciclone Dana; Almeno 51 morti in Spagna per le piogge torrenziali; Alluvione in Spagna, 51 morti a Valencia: cosa sta succedendo in Andalusia – Il video; Leggi >>>

Alluvione Spagna, Valencia travolta dalle inondazioni: «Almeno 51 morti». Molti dispersi, nessun italiano tra le vittime. «Persone intrappolate come topi»

(msn.com)

È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia.

Alluvione Spagna, Valencia travolta dalle inondazioni: «Almeno 51 morti». Molti dispersi. I video sui social: «L'apocalisse»

(msn.com)

È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia. La tempesta, causata da un ...

Spagna, alluvioni improvvise in regione di Valencia, almeno 51 morti

(msn.com)

MADRID (Reuters) - Almeno 51 persone sono morte a causa delle alluvioni improvvise che hanno colpito la regione di Valencia in seguito alle piogge torrenziali di ieri, che hanno sommerso strade e citt ...

Almeno 51 morti in Spagna per le piogge torrenziali

(ansa.it)

(ANSASmed) - MADRID, 30 OTT - Almeno 51 persone sono morte nella regione di Valencia, nel Levante spagnolo, a causa delle piogge torrenziali provocate dalla Dana che si è abbattuta nelle ultime 48 ore ...