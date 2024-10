Highlights e gol Marsiglia-Psg 0-3: Ligue 1 2024/2025 (VIDEO) (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Marsiglia-Psg 0-3, match valido per la nona giornata della Ligue 1 2024/2025. Netta vittoria per la squadra di Luis Enrique, che domina il ‘Clà sique’ e mette in ghiaccio i tre punti già nel primo tempo. Segnano Joao Neves e Barcola, nel mezzo l’autogol di Balerdi e soprattutto l’espulsione di Harit, che ha compromesso la gara dell’OM di De Zerbi. Psg primo in solitaria a +3 sul Monaco e +6 sul Marsiglia. Di seguito ecco le immagini salienti. Highlights e gol Marsiglia-Psg 0-3: Ligue 1 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di-Psg 0-3, match valido per la nona giornata della. Netta vittoria per la squadra di Luis Enrique, che domina il ‘Clà sique’ e mette in ghiaccio i tre punti già nel primo tempo. Segnano Joao Neves e Barcola, nel mezzo l’autogol di Balerdi e soprattutto l’espulsione di Harit, che ha compromesso la gara dell’OM di De Zerbi. Psg primo in solitaria a +3 sul Monaco e +6 sul. Di seguito ecco le immagini salienti.e gol-Psg 0-3:) SportFace.

