Tre anni fa ha esordito su Instagram con un circolo del libro la Queen’s ReadingRoom Sono seguiti un podcast e un festival Ora potrebbe fare la storia come prima royal su TikTok E far dimenticare Diana

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tra i dodici romanzi scelti nel 2024 dalla regina Camilla ce n’è anche uno che immagina suo marito, l’ex principe Carlo, ora re, e altri membri della famiglia reale, in ostaggio nella Camera dei Lord. The Lords’ Day, pubblicato nel 2007 quando ancora regnava Elisabetta II, è ladi una violazione della sicurezza durante l’apertura del Parlamento inglese. L’autore, Michael Dobbs, ex capo dello staff di Margaret Thatcher e lui stesso Lord, ha detto alla Bbc di essere «completamente sorpreso dalla mossa» e che la sovrana ha dimostrato «un fantastico senso dell’umorismo». Più che altro fiuto: Dobbs è l’autore di House of Cards, da cui è stata tratta una delle serie di successo di Netflix. La regina Camilla ne ha mostrato davvero parecchio, in effetti.