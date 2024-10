Formazioni ufficiali Girona-Slovan Bratislava, Champions League 2024/2025 (Di martedì 22 ottobre 2024) Le Formazioni ufficiali di Girona-Slovan Bratislava, partita valida per la terza giornata della Champions League 2024/2025. Testa a testa tra due squadre alla ricerca dei primi punti nella competizione. Gli spagnoli hanno ben figurato nelle prime due partite, dove però ha perso di misura contro Psg e Feyenoord. La formazione ospite, invece, ha perso in maniera netta sia contro il Celtic, per 5-1, che contro il Manchester City, per 0-4. Di seguito le scelte dei due allenatori. Girona: in attesa Slovan Bratislava: in attesa Formazioni ufficiali Girona-Slovan Bratislava, Champions League 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ledi, partita valida per la terza giornata della. Testa a testa tra due squadre alla ricerca dei primi punti nella competizione. Gli spagnoli hanno ben figurato nelle prime due partite, dove però ha perso di misura contro Psg e Feyenoord. La formazione ospite, invece, ha perso in maniera netta sia contro il Celtic, per 5-1, che contro il Manchester City, per 0-4. Di seguito le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formazioni ufficiali Aston Villa-Bologna - Champions League 2024/2025 - ASTON VILLA: in attesa BOLOGNA: in attesa The post Formazioni ufficiali Aston Villa-Bologna, Champions League 2024/2025 appeared first on SportFace. Le formazioni ufficiali di Aston Villa-Bologna, partita valida per la terza giornata della Champions League 2024/2025. Di seguito le scelte dei due allenatori. (Sportface.it)

Formazioni ufficiali Real Madrid-Borussia Dortmund - Champions League 2024/2025 - Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Borussia Dortmund, partita valida per la terza giornata della Champions League 2024/2025. Avvio di stagione incerto per i Blancos di Carlo Ancelotti, che hanno già commesso un passo falso anche in Champions, perdendo nell’ultimo turno in casa del Lille dopo aver vinto all’esordio contro lo Stoccarda. (Sportface.it)

Formazioni ufficiali Sturm Graz-Sporting - Champions League 2024/2025 - Di seguito le scelte dei due allenatori. Ora arriva un’altra trasferta, sulla carta abbordabile ma contro una squadra che deve necessariamente cercare di fare punti, dopo aver perso contro Brest e Brugge. Buon avvio per i portoghesi, che nei primi due turni hanno prima battuto il Lille e poi pareggiato in trasferta contro il Psv. (Sportface.it)