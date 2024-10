Gaeta.it - Aumentano i rischi di epidemia influenzale: esperti avvertono della necessità di vaccinazione

Le temperature in aumento nelle ultime settimane non sembrano influenzare l'insorgenza dei virus influenzali. Con l'arrivo dell'autunno, gliche la stagioneè alle porte. A tale proposito, Massimo Andreoni, direttore scientificoSocietà Italiana Malattie Infettive e Tropicali e professore all'Università Tor Vergata di Roma, ha condiviso importanti indicazioni riguardanti la situazione attuale e le misure preventive. Segnali allarmanti: nuove ondate influenzali in vista Massimo Andreoni, intervistato dall'Adnkronos Salute, ha spiegato che già si stanno osservando i primi segnali di circolazione del virus