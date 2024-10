Gran Hermano, Maica scopre che arriverà al Grande Fratello: la reazione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella puntata di ieri sera del Gran Hermano, il conduttore ha fatto credere a Maica Benedicto di essere stata squalificata. La gieffina è scoppiata a piangere e lo stesso ha fatto la sua migliore amica Daniela. Una volta arrivata in studio Maica non ha trovato nessuno ad accoglierla, ad un tratto dal backstage è arrivato il presentatore con un comunicazione speciale. Ion Aramendi ha consegnato una busta alla concorrente, che l’ha letta e si è trovata davanti ad un messaggio ufficiale del nostro Grande Fratello: “Buonasera Maica, sono ‘Grande Fratello’ italiano, ti invito a trascorrere qualche giorno a casa mia in Italia, ti aspettiamo domani. Benvenuta nella meravigliosa Italia“. La ragazza ha reagito con stupore e subito dopo ha esultato di gioia. ESTO ES INCREÍBLE #GHDBT7 pic.twitter. Biccy.it - Gran Hermano, Maica scopre che arriverà al Grande Fratello: la reazione Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella puntata di ieri sera del, il conduttore ha fatto credere aBenedicto di essere stata squalificata. La gieffina è scoppiata a piangere e lo stesso ha fatto la sua migliore amica Daniela. Una volta arrivata in studionon ha trovato nessuno ad accoglierla, ad un tratto dal backstage è arrivato il presentatore con un comunicazione speciale. Ion Aramendi ha consegnato una busta alla concorrente, che l’ha letta e si è trovata davanti ad un messaggio ufficiale del nostrode: “Buonasera, sono ‘de’ italiano, ti invito a trascorrere qualche giorno a casa mia in Italia, ti aspettiamo domani. Benvenuta nella meravigliosa Italia“. La ragazza ha reagito con stupore e subito dopo ha esultato di gioia. ESTO ES INCREÍBLE #GHDBT7 pic.twitter.

