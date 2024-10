Quifinanza.it - Google e Amazon puntano sugli SMR per il nucleare, il piano dell’Italia sui nuovi reattori

(Di domenica 20 ottobre 2024) Microsoft,sulla tecnologia deimodulari per i propri data center. Negli Usa, le tre aziende hanno individuato nell’energiala soluzione per provare a raggiungere gli ambiziosi obiettivi ecologici che si sono imposte, senza rinunciare al settore dell’intelligenza artificiale, che richiede un enorme consumo di energia. Gli SMR, small modular reactor, sono gli stessinucleari che il Governo italiano vorrebbe utilizzare per il ritorno all’energia dell’atomo, bloccata in Italia dal referendum abrogativo approvato dopo il disastro di Chernobyl. Se la strategia dovesse combaciare con quella delle grandi aziende tecnologiche, questo renderebbe il nostro Paese più appetibile per la costruzione di data center.