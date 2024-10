Ilrestodelcarlino.it - Villa Callegari, obiettivo primavera 2025: “Finita gran parte dei lavori”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ravenna, 17 ottobre 2024 – Potrebbe essere ill’anno giusto per la riapertura del complesso di, almeno per unadelle attività che sorgeranno al suo interno. A dare la notizia è Marco Rusalem, capo cantiere della ditta che esegue gli interventi edili. “Il programma – spiega – è questo. Vorremmo che per ladel prossimo anno fossero aperte almeno parzialmente le attività.del lavoro strutturale è già stato fatto, ora siamo in attesa del parere di Comune e Soprintendenza perché abbiamo chiesto alcuni piccoli aggiustamenti, come l’inserimento di alcuni servizi igienici, e questo ha rallentato il cantiere, nel frattempo continuiamo a manutentare il parco, a tenerlo pulito e in ordine”. Il direttore deiè l’architetto Stefano Martini, il progettista e responsabile della sicurezza è l’ingegnere Michele Berti di Architecnica.