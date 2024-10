Camila Giorgi in tv a Verissimo: “Dopo il ritiro non sono mai scappata” (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ottobre 2024 – “Non è mai stata una fuga”. Camila Giorgi, l’ex tennista azzurra delle promesse rompe il silenzio. Lo fa nella trasmissione tv di Canale 5 ‘Verissimo’ parlando del suo ritiro, del rapporto col padre Sergio, ma soprattutto dei problemi col fisco esplosi Dopo l’addio al tennis e anche della falsa vaccinazione anti-Covid a cui era stata sottoposta in tempo di pandemia. Uscita da quella che è diventata l’epoca d’oro del tennis italiano, Camila racconta di voler tornare (prima o poi) a vivere in Italia: “Ci sono nata e lo amo da sempre”. Ma spiega anche come si è sollevato il polverone Dopo il ritiro dalle competizioni. Il ritiro "Volevo annunciarlo a Parigi – commenta –, poi hanno visto che mancavo dalla lista dei contro anti-doping e si è sparsa la notizia”. (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ottobre 2024 – “Non è mai stata una fuga”., l’ex tennista azzurra delle promesse rompe il silenzio. Lo fa nella trasmissione tv di Canale 5 ‘’ parlando del suo, del rapporto col padre Sergio, ma soprattutto dei problemi col fisco esplosil’addio al tennis e anche della falsa vaccinazione anti-Covid a cui era stata sottoposta in tempo di pandemia. Uscita da quella che è diventata l’epoca d’oro del tennis italiano,racconta di voler tornare (prima o poi) a vivere in Italia: “Cinata e lo amo da sempre”. Ma spiega anche come si è sollevato il polveroneildalle competizioni. Il"Volevo annunciarlo a Parigi – commenta –, poi hanno visto che mancavo dalla lista dei contro anti-doping e si è sparsa la notizia”. (Sport.quotidiano)

