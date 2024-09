Conte finalmente ha la panchina e che panchina per il centrocampo del Napoli Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

Scrive Fabio Mandarini: La vita cambia in un istante, figuriamoci se in due settimane non può cambiare l'esistenza di una squadra. C'era una volta-Parma, 31 agosto, quindici giorni fa: Antonio, in, non aveva un solo centrocampista di ruolo che potesse dare il cambio a Lobotka e Anguissa. Nessuno, nada, niente: oggi contro il Cagliari ne presenterà tre nuovi di zecca. E mica giocatori qualsiasi o giovanotti in cerca di gloria: due arrivano dalla Premier, sono colonne della nazionale scozzese, mentre il terzo è un italiano che l'Atalanta avrebbe pagato 15 milioni più 3 di bonus se l'affare non fosse saltato e che Spalletti ha portato con l'Italia all'Europeo.