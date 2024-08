Vuelle Segnali buoni dall’amichevole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) La prima palla della stagione dellase la conquista Simone Zanotti nella contesa a due dello scrimmage che la Carpegna Prosciutto ha svolto ieri al PalaMolinello di Sant’Angelo in Vado contro la Fulgor Fidenza, attesa quest’anno al via della Serie B nazionale. Finisce 97 a 75 per latra cose buone e momenti menoche la squadra pesarese ha però sempre saputo gestire. Era questa la prima sgambata dopo i carichi della preparazione di Carpegna e coach Sacripanti e il suo staff cercavano le prime indicazioni dal rettangolo di gioco sulla costruzione della squadra. Presto insomma per dare ogni tipo di giudizio ma comunque un match utile a ricavare le prime sensazioni. "È andata come doveva andare -ha sentenziato Sacripanti alla fine-, abbiamo fatto un gran lavoro per cercare di tenere le posizioni in campo e nei giochi d’attacco.