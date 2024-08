Prorogato il fermo del fondatore di Telegram Pavel Durov Il Cremlino | Nessun incontro con Putin a Baku

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Le autorità giudiziarie francesi hannola detenzione deldi, dopo il suo arresto, avvenuto sabato scorso, in un aeroporto di Parigi., di origini russe e con doppia cittadinanza francese ed emiratina, è stato fermato per presunti reati legati all’app di messaggistica. Il 39enne potrà essere detenuto adesso per un massimo di 96 ore. A quel punto il giudice può decidere di liberarlo oppure di sporgere denuncia e rinviarlo in custodia cautelare. L’estensione del periodo di detenzione a 96 ore è possibile, in base all’ordinamento francese, nei casi di particolare gravità delle accuse. In attesa della denuncia è però arduo decifrare quale sia l’impianto accusatorio. Per quanto se ne sa, le accuse che gravano suriguardano la mancata adozione di sistemi di sicurezza, volti a impedire la commissione di alcuni reati.