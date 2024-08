’Parole della montagna’ fa il boom di presenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il festival ‘Paroledi Smerillo festeggia il traguardo15esima edizione con un ennesimo successo. Dopo il sold out delle anteprime nei comuni di Monteleone di Fermo e Monte San Martino, il piccolo borgo di Smerillo è diventato palcoscenico di importanti eventi culturali, tutti magistralmente articolati intorno alla parola ‘Sorgente’, che ha fatto da filo conduttore di tutta la manifestazione. Spaziando da temi di attualità, ad argomenti oggetto del vivo dibattito culturale, senza mai dimenticare la dimensione umana e spirituale, il programma del festival ancora una volta, ha sollevato interrogativi, condiviso pensieri, coinvolto il pubblico. Chi va al festival di Smerillo, non lo fa solo per ascoltare il grande relatore.