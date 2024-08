Superenalotto la fortuna bacia Lissone | vinti 62mila euro con un 5

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024)(Monza e Brianza), 5 agosto 2024 –, continua la caccia al jackpot ma intanto asi festeggia. Unto infatti ha centrato un punto 5 da 61.961,13con una giocata al punto di vendita Sisal Caffè Landaaa di Tina Cavenaghi situato in via De Amicis 24. Nessuno però ha centrato il "6" nell'estrazione deldi sabato 3 agosto con il Jackpot che arriva a 58,1 milioni diin palio per il concorso domani sera, martedì 6 agosto 2024. Il concorsoSuperStar di venerdì 2 agosto ha comunque assegnato 214.196 vincite. L’ultimo “6” da 101,5 milioni diè stato centrato a Napoli il 10 maggio 2024 con una schedina da 2. Se hai dei dubbi sulla tua schedina consulta il nostro archivio delle estrazioni e in caso di vittoria cospri tempi e modalità per riscuotere il tuo “tesoretto”