Il Liguria-gate Signorini in Procura | Non sono un corrotto Ho lavorato per il porto

(Di martedì 28 maggio 2024) L’amicizia con Aldo Spinelli, il suo ruolo di presidente dell’Autorità di sistema portuale spostato verso il munifico e ricco amico che gli offriva viaggi di lusso e doni, la “sinergia“ con il governatore Giovanni Toti, che diede l’ok politico alla sua nomina. Paolo Emilioammette "l’inopportunità" di quella frequentazione ma si giustifica: "Ho sempre operato per il bene del". Dopo il silenzio dell’interrogatorio di garanzia,stavolta parla: tre ore davanti ai pm che avevano chiesto e ottenuto il suo arresto. Dal 7 maggio scorso, il giorno dell’esplosione delè nel carcere di Marassi, in cella con un uxoricida. Venti giorni non facili, per l’ex ad di Iren, sospeso anche da questo incarico dopo il macigno dell’accusa di corruzione.

