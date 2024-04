Tutti i benefici della rucola - apprezzata sin dall’Antica Roma

(Di giovedì 25 aprile 2024) In cucina viene felicemente impiegata sin dall’antica: lae i suoi, infatti, erano noti anche aini, che la utilizzavano per favorire la digestione e come rimedio per lo stomaco. A renderla particolarmente, però, erano le sue proprietà afrodisiache: la, infatti, era la pianta dedicata a Priamo, divinità nata dall’unione di Afrodite e Dionisio, nonché simbolo di virilità e fertilità. Una peculiarità che, però, ha sancito la condannanei secoli successivi, nonostante le sue proprietà benefiche. A partire dal Medioevo, infatti, il suo consumo divenne sempre più raro, la coltivazione marginale. ...

“Frasi e atteggiamenti sessisti”: le dipendenti accusano l’ad di Consip. Lui si difende, ma il Cda decade per le dimissioni di 3 componenti - “Io non posso sottostare all’operato di una dirigente che prende le proprie decisioni in base al flusso del suo ciclo mestruale ”. È una delle frasi sessiste, attribuite all’amministratore delegato di ...

Continua a leggere>>

In piazzale roma, a Riccione, torna la magia di Dinner in the sky - Torna a Riccione Dinner in the sky, il ristorante tra le nuvole che offre ai commensali la possibilità di pranzare e cenare a 50 metri di altezza.

Continua a leggere>>

25 Aprile: Conte, non permettiamo di scalfire valori della Carta - Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!

Continua a leggere>>