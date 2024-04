Trasporti marittimi - arriva il nuovo Giove Jet | il catamarano green che riduce rumori ed emissioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 aprile 2024) Silenzioso, sostenibile, confortevole, amico dell’ambiente. Al punto da consentire una riduzione di oltre un milione di chilogrammi didi anidride carbonica all’anno, calcolati su un utilizzo medio di duemila ore. Con un abbattimento di consumi eddel 30% rispetto a quanto accadeva prima della rimotorizzazione e una serie di vantaggi complementari in termini di impatto ambientale, a cominciare da una riduzione di rumorosità e vibrazioni per una percentuale compresa tra il 30 e il 40%. Il golfo di Napoli accoglie ilJet, un’unità innovativa col target principale rivolto alla sostenibilità, il primodi queste dimensioni per trasporto passeggeri in Europa con una quadrupla Volvo Penta IPS (Inboard Performance System) IMO III, che garantisce manovrabilità e ...