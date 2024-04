(Di giovedì 25 aprile 2024) Il piemontese piega in due set Gasquet, al secondo turno derby azzurro.(SPAGNA) - Dopo il buondi Luciano Darderi di ieri e di Flavio Cobolli di oggi, anche Lorenzoha superato il primo turno del "MutuaOpen", il secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024, con mo

Tennis: Torneo madrid. esordio ok per Sonego, che ora sfida Sinner - Il piemontese piega in due set Gasquet, al secondo turno derby azzurro.madrid (SPAGNA) (ITALPRESS) - Dopo il buon esordio di Luciano Darderi di ieri e di Flavio Cobolli di oggi, anche Lorenzo Sonego ...

ATP madrid 2024: un gran Lorenzo Sonego non lascia scampo a Gasquet e si regala il derby con Sinner - Un'ora e 22 minuti: tanto basta a Lorenzo Sonego per liberarsi di Richard Gasquet all'esordio nel Masters 1000 di madrid. Il francese, passato dalle ...

Le parole di Emma Raducanu dopo il disastroso esordio a madrid - C'erano ben altre aspettative, ma l'avventura di Emma Raducanu nel Masters 1000 di madrid è stata piuttosto deludente. E' vero, la britannica era stanca dopo qualche carico di troppo negli allenamenti ...

