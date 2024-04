SOLASTALGIA

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Forse non lo sappiamo nemmeno, ma a volte possiamo soffrire di ““. E’ questa infatti una delle inquietudini del nostro tempo, strettamente legata all’ambiente che ci circonda, al senso di perdita per qualcosa che più o meno inconsciamente sentiamo svanire, cambiare. E non certo in meglio. Il neologismo deriva dalla pratica clinica e psicologica ed è stato creato da un gruppo di psichiatri australiani, osservando il senso di impotenza provato dagli abitanti dell’isola di Nauru di fronte al cambiamento della natura. Uno stato d’animo riferito proprio al sentimento comune di sconforto che annulla ogni energia, alla disperazione per aver perduto tutto, alla percezione che non ci sia un futuro a causa un disastro ambientale riconducibile per lo più ai cambiamenti climatici. In particolare è stato il filosofo, sempre australiano, Glenn Albrecht che ha così indicato il sentimento di ...