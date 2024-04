Scherma | gli atleti di Russia e Bielorussia sono ufficialmente fuori dalle Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) La notizia era nell’aria già da settimane, nonostante la porta si fosse riaperta: allediper quanto riguarderà laadesso è ufficiale che non ci saranno rappresentanti die Bielo. Come riportato infatti dall’Agence France-Presse, Giorgio Scarso, presidente della Confederazione Europea diha dichiarato: “Purtroppo non cirussi o bielorussi” riferendosi al torneo continentale di qualificazione olimpica di Differdange in Lussemburgo. Questa era l’ultima chance, a livello individuale, di agguantare il biglietto per i Giochi transalpini, ovviamente con la condizione già rimarcata che non sostenessero pubblicamente la guerra contro l’Ucraina e non fossero impiegati nell’esercito o nei servizi di ...