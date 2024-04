Ravenna - studentessa molestata | insegnante arrestato

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 25 aprile 2024) Un professore ultracinquantenne di un istituto superiore diè stato, e si trova ai domiciliari, con l'accusa di avere abusato di unaminorenne che frequenta la stessa scuola. L'uomo, riporta il Resto del Carlino, è stato raggiunto da ordinanza cautelare emessa dal gip Andrea Galanti su richiesta del pm Stefano Stargiotti. La vicenda, secondo quanto ricostruito dalla polizia, si è sviluppata a fine 2023 quando l'uomo avrebbe iniziato a rivolgerle complimenti, battute, messaggi e qualche regalo. In altre occasioni ci sarebbero inoltre state molestie sessuali (è accusato di violenza sessuale aggravata). Le confidenze alla madre La ragazza alla fine aveva deciso di confidarsi con la madre per spiegarle come mai non volesse più andare a scuola. A quel punto l'apposita sezione della Squadra mobile ha raccolto ...