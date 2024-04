Paura a Parigi - cadute le pale del Moulin Rouge | danneggiata la facciat - il video dell’incidente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 aprile 2024) Un inaspettato incidente ha turbato la tranquillità della nottena quando, per cause ancora da accertare, sonoledel famoso, causando danni allaa dell’edificio ma fortunatamente nessun ferito. L’incidente è avvenuto nella notte, precisamente tra le 2 e le 3, quando lesi sono staccate dal celebre monumento e sono precipitate in strada, come riferito dai vigili del fuoco alla stampa. Nonostante l’imponente incidente, le autorità hanno confermato che non ci sono stati feriti e che non vi è più alcun rischio di ulteriori crolli. Laa dell’edificio, situata in Boulevard de Clichy nel 18esimo arrondissement, ha subito danni significativi. FLASH – Les ailes du...