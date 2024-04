Panchina Milan - Xavi per il post Pioli? Ecco la decisone del Barcellona

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 25 aprile 2024), il futuro di Stefanoè sempre più lontano daello:può essere il sostituto: Il Barcellona ha deciso… Lo avevamo detto, in questi giorni il campo dei nomi per il sostituto di Stefanosi sarebbe ristretto. Detto, fatto. Il primo profilo a saltare, forse uno dei più interessanti, è quello di. L’ex centrocampista spagnolo aveva annunciato la sua separazione con il Barcellona al termine della stagione. C’è, però, stato un dietrofront del tecnico, che era stato accostato al. La conferma disulladel club spagnolo anche per la prossima stagione è stata annunciata direttamente dal vicepresidente blaugrana Rafa Yuste: “ha trasmesso un grande ...