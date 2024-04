Pallanuoto serie c La Reggiana travolge Verona Ora c’è Cremona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Successo numero 12, in 13 partite, per una(34) che continua la marcia al vertice del campionato. Tutto facile per i granata nella sfida testa-coda andata in scena in via Melato contro CSS(4), sconfitto 14-3: sopra 3-0 già al termine del primo parziale, i granata allungano in quelli successivi, toccano il 12-3 già alla fine del terzo, trascinati dai tris di Montante e Curti. "Abbiamo gestito bene, concedendo pochissimo agli avversari in difesa, mentre in attacco potevamo fare qualcosa in più, ma nel complesso sono soddisfatto" spiega il tecnico Franceschetti. "Sabato affrontiamo la Bissolati, squadra fisica ed esperta: dovremo vincere ancora per prepararci al meglio per la sfida della settimana seguente con Mestre, seconda in classifica, decisiva per le sorti del campionato".