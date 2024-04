Nadal | Sono sempre stato positivo - ma arriva un momento Quel momento Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 25 aprile 2024) Rafaintervidasulla possibilità che presto possa ritirarsi. Oggi gioca a Madrid contro Darwin Blanch. «Non sarà la fine del mondo (eventualmente non essere a Parigi, ndr). Il mondo non finisce con il Roland Garros. Hoaccettato le cose. La vita non è tutta bianca, o nera. E, comunque, ci saranno le Olimpiadi. Nella mia mente ci sarà questo evento». Ma quanto è dura accettare tutto questo?«Onestamente? Vincere e perdere fa parte della nostra vita quotidiana. Ciò che mi ha reso felice per tutta la vita, più che vincere, èdare il massimo. Raramente ho avuto la sensazione di tornare a casa senza aver fatto tutto il possibile perché le cose andassero bene». E adesso? «Ora il problema è che non posso. Ma devo provarci, vedere se c’è una via d’uscita. Le persone, è ...