Milano - corteo per il 25 Aprile | si temono contestazioni alla Brigata ebraica Tra la folla anche Calend - Schlein

25 aprile: Termoli, sacrificio concittadini ci ha dato libertà - "In questo giorno ricordiamo il sacrificio dei nostri concittadini, ma anche quanto sta accadendo nel mondo di oggi. La memoria bisogna rispettarla fortemente. La liberazione è un concetto importante ...

Milano, corteo per il 25 Aprile: in piazza Duomo centinaia di manifestanti pro Palestina, si temono contestazioni - Presidio anticipato organizzato dai Giovani palestinesi e da una parte dei centri sociali. La manifestazione in partenza dai Bastioni di Porta Venezia ...

25 aprile, a Roma in piazza manifestanti pro Palestina e Brigata ebraica: grida e insulti – Video - (Adnkronos) – Tensione tra grida, insulti e petardi a piazza di porta San Paolo a Roma dove sono in corso due manifestazioni in contemporanea in occasione del 25 aprile, Festa della liberazione. Da un ...

