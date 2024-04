L’Isola dei famosi affonda negli ascolti Resisterà fino a giugno?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 25 aprile 2024) Dopo il crollo Auditel di lunedì, Mediaset ha tagliato la puntata de L'Isola deifissata al giovedì. Ma il format arranca e il "caso Benigno" continua a fare rumore... Se il buongiorno si vede dal mattino, la 18esima edizione dell'Isola deiha subito messo le cose in chiaro. La prima puntata dell'8 aprile scorso è stata la meno vista di sempre al debutto, con appena 2.602.000 telespettatori. Neanche le tanto strombazzate novità, vedi l'esordio di Vladimir Luxuria in qualità di conduttrice, l'inviata Elenoire Casalegno e gli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli, hanno calamitato curiosi telespettatori, evidentemente frenati da un format che parrebbe non avere più niente da dire e da un cast che definire discutibile è dire poco. In 5 già a casa Di veri '' a …