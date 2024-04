Lerici stende la capolista Volata finale per i playoff

(Di giovedì 25 aprile 2024)Sport 10 Nc Civitavecchia 8SPORT: Di Donna, Vangi, Iaci 5, Telara, Reina, Echenique 1, Virdis 2, Casagrande 1, Italiani, Gatti 1, Avvenente, Dainese, Enea, Pietra. All. Sellaroli. Vice: Briancardi. NC CIVITAVECCHIA: Visciola, Muneroni, Minisini 1, Greco, Calì, Carlucci 3, Camela, Pagliarini 1, Romiti 3, Sansonetti, Silvestri, Iorio, Serrentino. All. Baffetti. Parziali: 1-1, 5-2, 3-3, 1-2. Arbitro: Bernini. LA SPEZIA – Serviva l’impresa e i Coccodrilli non hanno deluso. Nella terzultima giornata di campionato, con una grigliaancora del tutto incerta, ilSport si impone sullaCivitavecchia nella settima di ritorno, battendo la corazzata laziale per 10 reti a 8. Un risultato che permette, in concomitanza della vittoria dell’Aragno, secondo a 33 punti, sul ...

