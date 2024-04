La rievocazione Figuranti come 79 anni fa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024) Un salto indietro di 79a quel 25 aprile del 1945. Per tutta la giornata di oggi in piazza Guignol (antistante il municipio) saranno ricordati i protagonisti in campo nella Liberazione del territorio chignolese-pavese e dell’Italia settentrionale. Circa un centinaio di rievocatori saranno pronti a far rivivere quelle giornate con i partigiani, le forze alleate e i soccombenti delle forze nazifasciste. E nel revival degli eserciti sarà presente anche l’Armata Rossa che contribuì in modo determinante alla liberazione dell’Europa orientale. Fin dal mattino saranno allestiti i campi militari con l’esposizione di veicoli storici e tanti materiali e strumenti realmente utilizzati durante il secondo conflitto mondiale e perfettamente funzionanti. Dalle 15 la, anticipata dalla parata nella via centrale del centro abitato. È il primo anno ...