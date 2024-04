La Promessa Anticipazioni 26 aprile 2024 | Cruz caccia Jana!

La Promessa va in onda con un maxi appuntamento oggi – giovedì 25 aprile – nel pomeriggio di Canale 5. Il cambio palinsesto Mediaset per la festa della Liberazione lascia ampio spazio alla soap spagnola con Jana e Manuel, prevedendo ben tre episodi che prenderanno il via alle 14:07 – subito dopo ... Continua a leggere>>

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di oggi 25 aprile 2024 . Continua a leggere>>

Uomini e Donne, stop alla programmazione per due giorni: ecco perché e quando tornerà in onda il programma! - Uomini e Donne andrà in pausa per due giorni: ecco perché e quando tornerà in onda la trasmissione di Maria De Filippi!

Continua a leggere>>

Soap Mediaset: Beautiful, La promessa, Terra Amara Puntate 25 aprile 2024 - Ecco il Riassunto delle Puntate di Beautiful, Endless Love e La promessa che andranno in onda oggi, giovedì 25 aprile 2024.

Continua a leggere>>

La promessa anticipazioni, Martina nei guai: novità inaspettate - Le anticipazioni de La promessa, fiction spagnola trasmessa su Canale 5 alle 16.20, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Jana e Pia faranno delle ...

Continua a leggere>>