La mia infanzia rubata Il ricordo di una bambina con il padre perseguitato

(Di giovedì 25 aprile 2024) "Non dimenticherò mai quei momenti.in maniera fotografica quegli anni, litutti, tra fascismo, dittatura, mancanza totale di libertà. A sette mesi hanno cominciato a portarmi in quella che era una sorta di mia seconda casa, le Murate di Firenze. E ci andai fino al 1944 perché anche in quell’anno mio babbo fu arrestato quando già c’era il Comitato di Liberazione Nazionale di cui era stato cofondatore a San Casciano". Sono passati 80 anni dalla Liberazione del Chianti dal fascismo e dai nazisti, ma Rosanna Tacci, 88 anni, figlia di Dante, antifascista, un sancascianese che di professione faceva il calzolaio, torturato, carcerato, condannato,dal regime perché considerato un sovversivo, non si stanca mai di raccontare la suae la strada verso la libertà come ...

