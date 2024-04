La divisa per emanciparsi Arabo-israeliani nel limbo | Siamo malvisti da tutti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) di Aldo Baquis TEL AVIV Lunedì mattina. Beit Lahya, nel nord della striscia di Gaza. Un tiratore scelto palestinese, armato di un mitragliatore ad alta precisione, colpisce con un colpo al cuore un militare israeliano dopo aver frantumato il suo corpetto difensivo. Ha trovato così la morte il sergente Salem Alkreshat, 42 anni, un beduino del Negev che fungeva da scout in una brigata israeliana. Il suo incarico era di vigilare sulla incolumità delle forze impegnate sul terreno, di segnalare possibili agguati, di scorgere per tempo ordigni nascosti da Hamas. Nel suo villaggio di Abu Rubaya, a est di Beer Sheva, Alkreshat ha lasciato 12 orfani, fra cui una bambina di due settimane. "Era un eroe", ha detto ai mediail cugino, Nafez. "Aveva salvato la vita di molti commilitoni". Un altro soldato è caduto così a Gaza in un conflitto senza chiare linee di ...