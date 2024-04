La Champions in difesa Le mura attorno al Bologna Solo l’Inter sa fare meglio

(Di giovedì 25 aprile 2024)da, grazie a unada scudetto. Con il gol incassato a Roma dai giallorossi, la squadra di Thiago è salita a quota 26 e grazie ai 2 subiti dalla Juventus ha raggiunto i bianconeri diventando la seconda migliordella serie A. Ma nelle ultime 11 gare, con appena 4 reti al passivo, ilviaggia alla media di 0,36 gol subiti a partita, che in proiezione campionato significherebbe 14 gol subiti in 38 gare:campione d’Italia ne ha incassati 18 fin qui in 33, tanto per dire. Numeri incredibili che sono realtà. Chiamatelo pure SanThiago: praticamente a parità di partite rispetto alla scorsa stagione, il tecnico rossoblù ha già moltiplicato punti e rendimento. Nella scorsa stagione sedette sulla panchina delper 32 gare ...

"La prima regola per vincere i campionati è subire meno gol di tutti", scrisse qualche anno fa Max Allegri nel suo vademecum, in forma di libro, sulle regole d’oro che governano il rettangolo verde. Difficile dargli torto guardando oggi ai ...

La duecentesima gara in Champions League da allenatore di Carlo Ancelotti aggiunge fascino a quella che ormai sembra una classica europea. Real Madrid-Manchester City , gara di andata dei quarti di finale di Champions League, è il quarto incrocio in ...

La Sueddeutsche racconta la vittoria del Bayern in Champions League contro l’Arsenal. grazie all’1-0 firmato Kimmich (all’andata finì 2-2), i bavaresi vanno in semifinale . Dopo una stagione lunga e piena di delusione, per il Bayern questa è una ...

