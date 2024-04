“E’ stato proposto di inserire il mio nome nel logo, si è aperta una bella discussione, ringrazio chi ha fatto questa proposta, ma penso che il contributo lo possa dare correndo accanto a loro, in questa lista. Una proposta più divisiva che ...

Elly Schlein si candida alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno come capolista del Partito democratico per il Centro e le Isole. La segretaria dem lo ha ribadito oggi durante una diretta Instagram. "Voglio dare una mano anche io a questa squadra. ...

25 aprile tra polemiche e rischio di scontri: strade blindate a Roma e a Torino. Anche Salvini in piazza - Chi sfilerà in corteo ricordando Giacomo Matteotti, chi farà lo stesso ma a fianco alla Brigata ebraica. E chi, invece, celebrerà la Liberazione chiedendo il cessate il fuoco ...ilgazzettino

Il Pd presenta la legge schlein: spesa sanitaria al 7,5% del Pil per tagliare le liste d’attesa - Il Partito democratico ha presentato un disegno di legge a prima firma schlein per portare la spesa sanitaria al 7,5% e tagliare così le liste d'attesa ...fanpage

25 aprile, alta tensione per celebrazioni: ecco il piano sicurezza - Dietro ai partigiani verrà esposto lo striscione 'Cessate il fuoco dovunque', che ha creato non poche polemiche, poi i sindacati, le forze politiche come il Pd presenti con la segretaria Elly schlein, ...tg24.sky