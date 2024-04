Harvey Weinstein - perché la Corte di New York ha revocato la condanna per reati sessuali

(Di giovedì 25 aprile 2024) Roma, 25 aprile 2024 –ha dato origine al movimento #metoo, dopo le accuse di decine di donne. Ma ora laSuprema dello Stato di Newhalaperdell’ex potentissimo produttore cinematografico. Laha stabilito che il giudice che nel febbraio 2020 hatoa 23 anni di prigione ha commesso un errore cruciale, chiamando a deporre donne le cui accuse non erano parte delle incriminazioni nei confronti dell’ex produttore.era stato poito per stupro nel 2022 a scontare una pena ulteriore di 16 anni di carcere a Los Angeles. Ora i pubblici ministeri di Manhattan, scrive il New ...

Al 90s Con dello scorso weekend, la star di Thelma & Louise ha riflettuto sulla situazione dopo lo scandalo del 2017. Susan Sarandon è ancora in attesa di vedere migliorate le condizioni lavorative in ambito femminile a Hollywood , dopo lo scandalo degli abusi sessuali esploso nel 2017 con ... Continua a leggere>>

