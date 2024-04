Graduatorie GPS docenti - titolo estero Master de Profesorado conseguito in Spagna è riconosciut - eliminata riserva NOTA MINISTERO

Ci sarà ancora poco da attendere per l'avvio delle procedure di aggiornamento delle GPS docenti 2024 / 2026 . Dopo il parere del CSPI sulla seconda BOZZA il Ministero dovrebbe pubblicare l'ordinanza ministeriale che darà il via a tutte le operazioni, ...

Pubblicati i decreti attuativi per i Percorsi abilitanti dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. In totale 51.753 i posti disponibili per i Percorsi delle istituzioni universitarie e AFAM. L'articolo Percorsi abilitanti docenti : ...

TFA sostegno IX ciclo anno accademico 2023/24: sono in corso le iscrizioni per le prove di accesso. I docenti che, in possesso dei requisiti, hanno richiesto di accedere al 35% dei posti riserva ti,, subito dopo la scadenza della domanda hanno ...

Assunzioni Gps prima fascia sostegno, ufficiale la proroga: vale anche per il Tfa IX ciclo - Ufficiale la proroga delle assunzioni dalle Graduatorie provinciali supplenze di prima fascia per il sostegno con la conversione in legge del decreto Pnrr 4, ma il ruolo non sembra così vicino.money

Concorso pubblico Comune di Napoli per 50 posti di maestro di sostegno: procedura straordinaria e domanda - Concorso pubblico Comune di Napoli per 50 posti di maestro di sostegno: procedura straordinaria, domanda e su cosa prepararsi ...tag24

Scuola, decreto ministeriale percorsi abilitanti 30, 36 e 60 cfu: costi e posti disponibili - Buona notizie per i docenti. Il ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il decreto Mur n. 620 del 22-04-2024, che riguarda l’autorizzazione dei posti e ...leggo