Gli Usa riempiono di soldi l' Ucraina | Biden paga lo stipendio ai soldati di Kiev

(Di giovedì 25 aprile 2024) Gli Stati Uniti pagheranno il salario aiucraini che combattono al fronte contro la Russia. E salderanno pure gli stipendi per gli impiegati pubblici e le pensioni per chi dal lavoro si è ritirato. Otto dei 60,7 miliardi di dollari del «pacchetto di aiuti» perè destinato all'assistenza non militare. L'apparato statale è quasi fallito. Non ha piùe, senza, le forze armate si fermano così come uffici pubblici, sanità, trasporti e quel poco che resta della «macchina pubblica». Il presidente Usa Joeha firmato ieri un pacchetto di aiuti da 95 miliardi di dollari, dopo il via libera da parte della Camera dei Rappresentanti e del Senato, per sostenere, Israele e Taiwan. «Se Putin trionfa in, la prossima mossa per le forze russe ...