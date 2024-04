Europee - Salvini annuncia la candidatura del generale Vannacci nelle liste della Lega | Nel nome della libertà e del patriottismo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) “Sono contento che un uomo di valore come ilabbia deciso di portare avanti le sue battaglie diinsieme allain Parlamento Europeo”, così Matteoin occasionepresentazione del suo libro, a Milano, nel pomeriggio del 25 Aprile, hato lapiù attesa in vista delle elezionidell’8 e 9 giugno: “Se se il tema è la, io ricordo con orrore l’estate scorsa quando, non conoscendolo, lo conobbi grazie a qualche solerte giornalista di sinistra, che lo stroncò perché undell’esercito che ha servito il suo Paese e ha difeso i suoi uomini, i suoi ragazzi in giro per il mondo, rischiando la sua vita per difendere ...