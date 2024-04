Europa - voto contro ingerenze russe | la destra italiana non vota

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 aprile 2024) STRASBURGO – Uncruciale al Parlamento Europeo ha messo in luce divergenze significative tra i partiti italiani sulla questione dellein. Durante la sessione plenaria tenutasi oggi, le delegazioni di Fratelli d’Italia, Lega e Movimento 5 Stelle hanno scelto di astenersi dalre la risoluzione che mira a combattere le interferenzenell’Unione Europea. Questa scelta li ha allineati con altre forze politiche europee come i lepenisti francesi e parte di Vox in Spagna, mostrando una spaccatura netta rispetto agli altri grandi gruppi europei. Il testo, approvato dalla maggioranza del Parlamento con 429 voti a favore, 27 contrari e 48 astensioni, chiama le leadership politiche dell’UE e degli Stati membri a rispondere con urgenza ai tentativi di ...