EA Sports FC 24 Obiettivi Air Max Da Casa | Come Ottenere I Kit

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di giovedì 25 aprile 2024) Electronic Arts ha reso disponibili gliAir Max dache permettono di riscattare dei punti esperienza e dei premi per la modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EAFC 24. I kit Air Max dapotrà essere acquistato tramite il negozio della modalità Ultimate Team nella sezione oggetti stadio da uno dei dispositivi di gioco PlayStation, Xbox, PC o Nintendo Switch. Al momento il kit in questione non è stato ancora reso disponibile. Restate sintonizzati sulle nostre pagine, non mancheremo di aggiornarvi appena la software house canadese inserirà il kit nello store. Di seguito riportiamo tutti i requisiti ufficiali per poter completare gliin questione che saranno disponibili per i prossimi 40 giorni a partire da oggi. Vincine 3: Vinci 3 partite in ...