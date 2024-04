Distinguersi è sempre ben fatto? Dipende…

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 aprile 2024) Sostenere una causa a oltranza, talvolta non è indice di coerenza, piuttosto rivela una caparbietà di chi si ostina a farlo a ogni costo. Tale atteggiamento può arrivare a generare ulteriori complicazioni la dove esse sono già numerose. La premessa si riferisce a quanto è accaduto martedì al Parlamento Europeo. Era al voto, tra gli altri punti all’ ordine del giorno, la ripresa di validità del Patto di Stabilità. È stato rilanciato come è risultato dopo una lunga e non facile rivisitazione, per aggiornarlo al tempo attuale. La lungaggine del suo adattamento alla UE che sta funzionando attualmente, dopo la pandemia e stretta in mezzo a due conflitti, entrambi al calor bianco, è stata dovuta all’ impegno non comune occorso per trovare un compromesso tra il debito pubblico corrente e quello aumentato dalla presa in carico, da parte di ciascuno dei paesi che la compongono, di una ...