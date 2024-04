Classifica sportiva LaLiga EA – Giornata 32

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 25 aprile 2024) In Spagna non si parla d’altro: El Real Madrid venció al FC Barcelona (3-2) en el Clásico del futbol español, disputado en el Santiago Bernabéu en la jornada 32 deEA Sports 2023-2024. Los blancos, líderes con 81 puntos, once más que el Barça certificaron prácticamente su 36º título liguero. El conjunto blaugrana, con un Lamine Yamal estelar, se avanzó en dos ocasiones, con dianas de Christensen y Fermín, una en cada mitad. Pero tras ambos aciertos ofensivos, la defensa culé volvió a mostrar su peor cara y la ventaja duró muy poco. Al 0-1 del danés, a la salida de un córner, en el minuto 6, respondió Vinicius en el 18?, tras convertir un penalti de Cubarsí a Lucas Vázquez. Y solo pasaron cuatro minutos entre el 1-2 del canterano blaugrana y la igualada de Lucas Vázquez. El gallego fue protagonista en todos los tantos madridistas ya que también fue suya la ...