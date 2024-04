(Di giovedì 25 aprile 2024)(Milano) – Aveva quasi un etto di hashish nascosto nel suoma non solo: nell’esercizio sono stati trovati anche setteine rilevate numerose violazioni alle norme di sicurezza. All’origine dell’episodio venuto alla luce ieri c’è un servizio coordinato disposto dalla Compagnia dei Carabinieri di Legnano, svolto unitamente al personale del Nucleo ispettorato del lavoro di Milano e ai cinofili Casatenovo. Nel corso di questi controlli i militari si sono presentati neldi, di proprietà di un 48enne residente a Parabiago. Nel corse delle verifiche svolte, grazie al fiuto dei cani dei cinofili di Casatenovo, sono stati trovati nel locale 93 grammi di hashish, sostanza stupefacente che ...

Daniela Bertazzoni, 83 anni compiuti “con grande gusto”, dal 1969 è titolare, ora coadiuvata dalla figlia Alissia Mancino, del Grand hotel et de Milan, nato nel 1863, unico 5 stelle del capoluogo lombardo gestito da una famiglia. Tra le esperienze ...

Ristoranti di cucina milanese autentica, i turisti a caccia di risotto, mondeghili e cotoletta: ecco i tre nuovi indirizzi - Il ritorno della tradizione milanese in cucina. Nuove aperture: Ciumbia, Remulass eOsteria la Semivuota puntano sui piatti classici (non rivisitati) ...milano.corriere

Cerro maggiore, droga nel ristorante e 7 lavoratori in nero: denunciato il proprietario - Riscontrare anche numerose violazioni alle norme di sicurezza per 77mila euro di sanzioni complessive Cerro maggiore (Milano) – Aveva quasi un etto di hashish nascosto nel suo ristorante ma non solo: ...ilgiorno

Il fiuto vincente dei Carabinieri: sequestrato hashish in un ristorante a Cerro maggiore - I Carabinieri, con l'ausilio di un cane addestrato, hanno scoperto 93 grammi di hashish in un ristorante di Cerro maggiore. Il proprietario è stato denunciato mentre le violazioni sul lavoro hanno ...laprovinciadivarese