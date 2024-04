Calendario Europei judo 2024 oggi | orari 25 aprile - t - streami -g, italiani in gara

(Di giovedì 25 aprile 2024), giovedì 25, prendono il via a Zagabria (Croazia) glidi. Sul tatami croato saranno presenti 437 atleti, 47 le nazioni rappresentate e l’Italia, assieme alla Croazia padrona di casa, Germania, Francia, Olanda, Serbia, Spagna e Ucraina, è presente con 18 atleti, il massimo consentito. Nel day-1 saranno di scena le seguenti categorie: 48, 52, 57 kg donne; 60 e 66 kg uomini. Tra le fila azzurre saranno protagonisti Francesca Milani, Odette Giuffrida, Thauany David Capanni Dias nelle categorie femminili e Andrea Carlino, Angelo Pantano, Matteo Piras ed Elios Manzi in quelle maschili. Fari puntati in particolare su Milani e Giuffrida che vorranno confermare il loro status di riferimento. Odette, seconda testa di serie del seeding, è sicuramente tra le principali favorite nei ...

