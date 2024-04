Borsa - Europa debole con focus sulle trimestrali A Milano tonfo di St

(Di giovedì 25 aprile 2024) L’attenzione degli investitori continua a essere rivolta alla stagione delle, ormai entrata nel vivo: St ha reso noto un utile in calo del 50,9% a 513 milioni

Le Borse europee avviano la seduta in rialzo con gli analisti che vendono dei risultati positivi per le trimestrali . Sotto i riflettori resta il tema dell' alle ntamento della politica monetaria, con la Bce che valuta un taglio dei tassi a giugno e la ...

Le Borse europee avviano la seduta in rialzo con gli analisti che vendono dei risultati positivi per le trimestrali . Sotto i riflettori resta il tema dell' alle ntamento della politica monetaria, con la Bce che valuta un taglio dei tassi a giugno e la ...

L’attenzione degli investitori continua a essere rivolta alla stagione delle trimestrali , ormai entrata nel vivo: questa mattina è stata la volta di St, che ha reso noto un utile in calo del 50,9% a 513 milioni

borsa: St (-4%) con taglio guidance e calo ricavi, pesa frenata domanda chip auto - Ma per analisti potrebbe essere ultima riduzione stime (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 apr - Prima parte di seduta in brusco calo per StMicroelectronics, arrivata a cedere il 5,6%, dopo che il ...borsa.corriere

borsa: Europa verso apertura contrastata, ancora focus su trimestrali - L'attenzione degli investitori continua a essere rivolta alla stagione delle trimestrali, ormai entrata nel vivo: questa mattina e' stata la volta di St, che ha reso noto un utile in calo del 50,9% a ...ilsole24ore

Tonfo per Meta dopo i conti. Cosa non ha convinto i mercati - % IlMeta presenta i conti e non convince: perché il colosso tech ha lasciato nel dubbio gli investitori, con un tonfo delle azioni fino al 19% Il nodo è la scommessa IA.money