Bf Porcari - quante soddisfazioni In tre convocate al Trofeo Carloni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Senza dubbio una notevole soddisfazione. Ci sono anche tre ragazze del Bffra lealche si svolgerà domani e venerdì a San Vincenzo. Il tradizionale appuntamento cestistico giovanile è riservato quest’anno ad atlete nate nel 2011. A rappresentare il Bfsono state chiamate Beatrice Ninci e Anna Paolinelli, mentre Martina Riccardo è stata designata come riserva a disposizione dello staff tecnico. E a proposito di staff c’è un’altra soddisfazione per la società gialloblu: è stato infatti inserito nel team allenatori anche Gianluca Riccomini, assistente di Adele Fanucchi alla guida dell’Under 13. Tornando alle ragazze, Paolinelli è stata inserita nella squadra Tigers, mentre Ninci sarà protagonista con le Dolphins. Le altre due formazioni in cui sono state suddivise ...