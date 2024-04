Bergamo pronta per il 25 Aprile | Onoriamo la Resistenza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 25 aprile 2024)per festeggiare il 79° anniversario della Liberazione dell’Italia dall’oppressione nazi-fascista. In occasione di questa giornata, che ricorre il 25, la città si anima di iniziative per onorare la memoria della. Il Comune diha organizzato un ricco programma di commemorazioni ed eventi per celebrare i valori di libertà e democrazia frutto della lotta partigiana. Tra gli appuntamenti, alle 9, c’è la cerimonia con deposizione delle corone d’alloro nel parco delle Rimembranze alla Rocca. Qui, i bergamaschi si riuniranno per omaggiare i Caduti per la Libertà e i partigiani che hanno combattuto per un’Italia libera. Sino al 25, inoltre, in piazza della Libertà aè allestita una mostra per ...